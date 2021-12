Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Unter dem Strich legte der DAX knapp drei Prozent zu. Am Montag und am Dienstag verzeichnete der DAX imposante Kursanstiege. An den anderen drei Wochentagen ging es dann leicht nach unten. Marktidee: Commerzbank Die Aktie der Commerzbank befindet sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Im November markierte der Kurs ein Zwei-Jahres-Hoch. Danach setzte eine Korrektur ein. Mit der steigenden 50-Tage-Linie ging es dann wieder nach oben. Aktuell ist die technische Ausgangslage neutral. Anleger sollten jetzt sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite jeweils eine bestimmte Marke genau im Auge behalten.