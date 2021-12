Nun will das Biotechunternehmen nach einer Zwischenanalyse die entsprechende Phase-III-Studie Modify trotzdem fortsetzen, wie Idorsia am Montag mitteilte.Das Unternehmen werde sich daher in der ersten Jahreshälfte 2022 mit den entsprechenden Gesundheitsbehörden beraten. Dabei wolle man die Daten, die in einer sogenannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...