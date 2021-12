DJ Britische Wettbewerbsbehörde prüft Nuance-Übernahme durch Microsoft

Von Sabela Ojea

LONDON (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbsbehörde prüft die Übernahme des US-Softwareunternehmens Nuance Communications Inc. durch Microsoft. Wie die britische Competition and Markets Authority (CMA) am Montag mitteilte, prüft sie, ob die Transaktion zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf einem der britischen Märkte führen könnte.

December 13, 2021 04:56 ET (09:56 GMT)

