Am Freitag gingen die Impfstoffhersteller durch die Bank mal so richtig in die Knie. Allen voran BioNTech und Moderna mussten herbe Rückschläge hinnehmen. Einzig der französische Newcomer Valneva konnte sich der schwachen Tendenz entziehen. Auch heute notieren die Kurse an der Handelsplattform Tradegate schon wieder etwas fester. Damit nimmt die Trendwende mehr und mehr Gestalt an.

In der ersten Dezember-Woche war Valneva von rund 30 Euro auf zeitweise unter 20 Euro abgestürzt. Dort gelang dann eine Bodenbildung, an der die Aktie momentan immer noch arbeitet. Mittlerweile hat sich der Kurs im Bereich zwischen 22 und 23 Euro stabilisiert. Es sieht derzeit ein ...

