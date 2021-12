DJ MARKT USA/Wall Street vor positivem Start in "Woche der Wahrheit"

Die Wall Street könnte ihre Aufschläge vom Wochenschluss am Montag noch etwas ausbauen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsauftakt am Kassamarkt an. Händler sprechen von einer "Woche der Wahrheit" mit den Notenbanksitzungen von Federal Reserve, Europäischer Zentralbank, Bank of England sowie der Bank of Japan. Von der US-Notenbank erwarten Marktakteure eine forschere Gangart bei der geldpolitischen Straffung. Dies gilt seit den exorbitant hohen Inflationsdaten vom vergangenen Freitag, die das höchste Niveau seit 1982 erreicht hatten, umso mehr.

Doch offenbar nehmen Anleger die Sache ziemlich gelassen. Im Handel hört man, dass die Straffungen weitgehend eingepreist seien und daher wohl kaum belasten dürften. Zudem sei Inflationsbekämpfung wirklich geboten, denn nachhaltige Inflationsraten auf dem aktuellen Niveau dürften früher oder später auch die Konjunktur und damit den Aktienmarkt treffen, heißt es.

"Die klassische Lehrmeinung lautet: Zinsen rauf, Aktien runter. Die Realität ist aber, es gibt so viel Liquidität und so viel Nachfrage nach Rendite, dass wir letztendlich eine viel aggressivere Straffung bräuchten, um Aktienkurse zu drücken", erläutert Investment-Stratege Gregory Perdon von Arbuthnot Latham. Er rechnet daher damit, dass die Aktienkurse mittelfristig weiter zulegten, sollte die Fed die Geldpolitik straffen.

