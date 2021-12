Baden-Baden (ots) -Nur noch elf Tage bis Weihnachten und immer noch keine Geschenke? Keine Sorge, denn bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, werden noch rund 300 einmalige Weihnachtsgeschenke versteigert - und das auch noch komplett für den guten Zweck. Auf www.unitedcharity.de sind unvergessliche Charity-Auktionen aller Art zu finden: Eine Komparsenrolle in der Lieblingsserie, exklusive Reisen, besondere Kunstwerke - oder Sammlerstücke von Sportlegenden! Dabei sind echte Star-Highlights: Otto Waalkes versteigert seine neueste Zeichnung, FC Bayern-Star Thomas Müller stiftet seinen einmaligen Ghostbusters-Anzug, signierte Fußballschuhe und vieles mehr und Tim Bendzko lädt seine Fans zu einem persönlichen Treffen bei seinem Konzert ein.Wer Familie und Freunde nicht mit alltäglichen Geschenken enttäuschen, sondern etwas ganz Besonderes unter den Weihnachtsbaum legen will, sollte also schnell mitbieten. Am Ende werden sich alle freuen: Der Beschenkte genauso wie das jeweilige Hilfsprojekt, das den gesamten Auktionserlös als Spende erhält! Denn United Charity leitet - weltweit einzigartig - jeden einzelnen Cent direkt und ohne Abzüge an verschiedene Organisationen weiter.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,7 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5097886