Das Übernahmekarussel im Biotechsektor dreht sich wieder schneller. Am heutigen Montag hat Pfizer bei Arena Pharmaceuticals zugeschlagen. Der US-Pharmakonzern wird das US-Biotechunternehmen für 6,7 Milliarden Dollar oder 100 Dollar je Aktie übernehmen. Am Freitag war das Papier mit 49,94 Dollar aus dem Handel gegangen.Das Portfolio von Arena umfasst verschiedene und vielversprechende therapeutische Kandidaten im Entwicklungsstadium in der Gastroenterologie, Dermatologie und Kardiologie. Es laufen ...

