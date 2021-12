Zudem wurden 273 neue Spitaleinweisungen und 46 neue Todesfälle gemeldet. Die Intensivbetten in den Spitälern sind zu 82% ausgelastet, 35% der Betten werden von Covid-19-Erkrankten belegt.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind nach Angaben des BAG 23'511 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert worden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 9534. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 9588, vor einer Woche bei 8896. Zudem wurden 273 neue Spitaleinweisungen und 46 neue Todesfälle gemeldet.

Den vollständigen Artikel lesen ...