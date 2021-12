Hannover (www.anleihencheck.de) - Weihnachten ist zwar bereits in Sichtweite, aber bis dahin werden noch einmal eine ganze Reihe an Ergebnissen aus diversen Notenbanksitzungen in die Kurse zu verarbeiten sein, so die Analysten der Nord LB.Genauer gesagt seien es die "Big Five of Central Banks", die sich an den kommenden Tagen von Mittwoch bis Freitag noch einmal zu Wort melden würden. Dazu würden (der chronologischen Reihenfolge nach) die Federal Reserve, die Schweizer Nationalbank, die Bank of England, die Europäische Zentralbank sowie die Bank of Japan gehören. Einzig die People?s Bank of China sei ja in der Vorwoche bereits tätig gewesen und habe die RRR zur Stützung der Konjunktur leicht gesenkt. Im Gegensatz zu letzterer gehe es bei den zuvor genannten fünf Zentralbanken aber vermutlich eher um weniger expansive Ausrichtungen der Geldpolitik. So dürfe bei der Federal Reserve darauf spekuliert werden, ob die erst im November gestartete Phase des Taperings nochmals beschleunigt werde, um das Quantitative Easing frühzeitiger zu beenden und danach gegebenenfalls die Leitzinsen anzuheben. ...

