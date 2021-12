Irving, Texas (ots/PRNewswire) -Die revolvierende Kreditfazilität wird von 1,0 Milliarden US-Dollar auf 1,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt, und ein Darlehen A in Höhe von 400 Millionen US-Dollar (mit verzögerter Ziehungsmöglichkeit) wird hinzugefügt, um die Liquidität für weiteres Wachstum zu erhöhen.Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), gab heute bekannt, dass sie ihre vorrangig besicherte Kreditfazilität geändert und erweitert hat. Durch die Änderung wird die Laufzeit der revolvierenden Kreditfazilität im Rahmen der Kreditvereinbarung auf den 9. Dezember 2026 verlängert (dies ist auch der Fälligkeitstermin für das Darlehen A) und die Kreditaufnahmekapazität im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilität auf 1,9 Milliarden US-Dollar erhöht, einschließlich des verzögerten Darlehens A in Höhe von 400 Millionen US-Dollar."Mit dem Abschluss der geänderten revolvierenden Kreditfazilität ist Darling in der Lage, seine Wachstumsstrategie fortzusetzen und seine globale Präsenz bei kohlenstoffarmen Rohstoffen auszubauen", sagte Randall C. Stuewe, Vorsitzender und CEO von Darling Ingredients. "Wir freuen uns über die solide Beziehung zu unserem Bankenkonsortium und danken ihnen für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in unser Geschäft", so Stuewe weiter.Neben der Aufstockung der revolvierenden Kreditfazilität und der Verlängerung des Fälligkeitsdatums erhält die Änderung eine Zusage für ein Darlehen mit verzögerter Inanspruchnahme und nimmt neue Darlehen in einer Gesamthöhe von bis zu 400 Millionen US-Dollar auf, die dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Durch die Änderung werden die Darling Ingredients Germany Holding GmbH und die Darling Ingredients Belgium Holding B.V., beides indirekte Tochtergesellschaften der Gesellschaft und Garanten unter der Kreditvereinbarung, als "Kreditnehmer" unter der Kreditvereinbarung aufgenommen und bestimmte andere Bedingungen und Bestimmungen der Kreditvereinbarung aktualisiert und modifiziert, einschließlich der Berücksichtigung alternativer Referenzzinssätze, die auf dem gesicherten Übernacht-Finanzierungssatz für US-Dollar-Darlehen, dem Sterling-Overnight-Index-Durchschnitt für Pfund-Sterling-Darlehen und dem Euro Interbank Offered Rate für Euro-Dollar-Darlehen basieren.Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wurde zu einem der 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer in 2021 ernannt, um mehr zu erfahren Darling Ingredients:&a=Darling+Ingredients%3A) Das grünste Unternehmen der Welt - 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer (50climateleaders.com)&a=+Das+gr%C3%BCnste+Unternehmen+der+Welt+-+50+Nachhaltigkeits-+und+Klima-F%C3%BChrer+(50climateleaders.com)). Das Unternehmen vertreibt seine Inhaltsstoffe rund um den Globus und arbeitet daran, unser Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem wir Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie entwickeln und gleichzeitig unsere Dienstleistungen für die Lebensmittelkette optimieren. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von erneuerbarem Diesel, dessen Produkte den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um bis zu 85 % reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.Safe Harbor-Erklärung Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und beziehen sich im Allgemeinen auf unsere Pläne, Ziele und Erwartungen für die Entwicklung unseres Geschäfts. Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die Pläne und Ziele, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, sind alle zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Plänen, Zielen und Erwartungen abweichen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Jim Stark, V.P. InvestorenbeziehungenJames.stark@darlingii.com972-281-4823Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpgOriginal-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118838/5098140