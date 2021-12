Ist eine Seite nicht erreichbar, wird sie deindexiert - so John Müller von Google. Das geschieht bereits nach wenigen Tagen.Ist eine Seite nicht erreichbar, ist das aus mehreren Gründen ein Albtraum: Die Nutzer:innen sind verärgert, der Traffic bricht ein, das schmälert die Werbeeinnahmen. Dauert dieser Zustand länger, so Google Search Advocate John Müller in den SEO Office Hours vom 10. Dezember, wird eine Seite sogar deindexiert. Mehr zum Thema Google: Nach 30 Seiten ist eine Seite noch keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...