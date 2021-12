Heute Abend erreicht der Geminiden-Schauer seinen Höhepunkt. Mit etwas Glück könnt ihr den Sternschnuppenschauer auch von Deutschland aus zu Gesicht bekommen. Mit bis zu 150 Meteoren pro Stunde gelten die Geminiden als einer der größten Sternschnuppenschwärme. Seinen Höhepunkt findet das Spektakel in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde ist die gesamte Nacht über mit Sternschnuppen zu rechnen. Theoretisch solltet ihr zwar schon am frühen Abend Sternschnuppen am Osthimmel sehen können, aufgrund des ...

