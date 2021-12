Rund um den Globus strebt Novavax nach weiteren Zulassungen für den Covid-19-Impfstoff NVX-CoV2373. Zusammen mit dem Serum Institute of India konnte bereits in Indonesien und auf den Philippinen die Vertriebsgenehmigung erreicht werden. Nun will Novavax in einem weiteren, kleineren Land die Zulassung erlangen.Wie der Impfstoff-Entwickler am Montag bekanntgab, wurde ein Zulassungsantrag für die Notfallverwendung des Corona-Impfstoffes bei der zuständigen Behörde in den Vereinigten Arabischen Emiraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...