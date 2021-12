Von den diesjährigen Rekordhochs bei 252,20 Euro aus Anfang dieses Jahres hat sich die Volkswagen-Aktie sichtlich entfernt und gab in der Spitze auf 160,00 Euro nach. Doch genau im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 167,00 Euro gelang es eine temporäre Trendwende zu vollziehen und an den EMA 50 um 188,86 Euro zuzulegen. Noch allerdings dominiert ein Abwärtstrend das Handelsgeschehen in der Aktie, ...

