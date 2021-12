Deutschlands Sparkassen wollen künftig einen neuen Service anbieten, der es Kunden erlaubt mit Kryptowährungen zu handeln. Derzeit arbeitet ein Team beim IT-Dienstleister S-Payment an einem Konzept.

Noch ist es ein Pilotprojekt. Doch wenn alles glatt läuft, können 50 Millionen Sparkassen-Kunden schon bald Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum direkt über ihr Girokonto kaufen. "Das Interesse an Krypto-Assets ist enorm, das sieht auch die Sparkassen-Finanzgruppe. Bei der S-Payment, der auf Zahlungsverkehrsdienstleistungen spezialisierten Tochter der DSV-Gruppe, wird daher in einem Projekt geprüft, welche Möglichkeiten und Risiken eine Wallet bietet, in der Kunden von Sparkassen Krypto-Assets sicher verwahren können", so ein Sprecher vom Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

Die Idee: Die Kunden sollen die digitalen Währungen über ihr Girokonto kaufen können. Also ohne eine der großen Krypto-Börsen wie Coinbase nutzen zu müssen. Die Barrieren sollen so weit wie möglich gesenkt werden. Die Kunden bräuchten sich für das Krypto-Feature nicht einmal zu identifizieren - denn identifiziert sind sie als Girokonto-Kunde. Eine darüber hinaus gehende Authentifizierung für die Wallet wäre nicht nötig, berichtet financefwd.com.

Zunächst soll das Projektteam Lösungen in den Gremien der Sparkassen-Gruppe im ersten Halbjahr 2022 präsentieren. Ob das Konzept dann umgesetzt wird, entscheidet sich in diesen Gremien - im Idealfall schon bis Ende des ersten Quartals. Im Anschluss ist eine Testphase angedacht, in der erste Sparkassen diesen Service anbieten können. Am Ende bleibt es jeder der bundesweit rund 370 Sparkassen selbst überlassen, ob sie ihren Kunden sogenannte Krypto-Wallets zur Verfügung stellt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion (mit Agenturmaterial)

Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR