DJ Vogel Corporate Solutions erweitert Führungsteam an zwei Standorten

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts033/13.12.2021/15:25) - Zum 1.1.2022 erweitert die Vogel Corporate Solutions (VCS) das Führungsteam. Henrieke Neitzel (Standort Berlin) und Janina Lieberwirth (Standort Würzburg) führen als Tandem-Teamlead gemeinsam das Projektmanagement der Digital-Consulting-Agentur. Franko Schulz übernimmt in der neuen Position als Head of Consulting & Marketing die Verantwortung für den operativen Ausbau des Beratungsportfolios der Agentur an den beiden Standorten.

"Die Wachstumsdynamik unserer Agentur an den zwei Standorten Berlin und Würzburg erfordert eine abgestimmte und direkte Kommunikation. Damit bleiben wir unserem Anspruch an Kreativität und operativer Exzellenz im Sinne unserer Kunden treu", erläutert CEO Tina Schäfer: "Mit dem Aufbau weiterer Hubs im deutschsprachigen Raum wollen wir uns künftig noch näher an den Kunden positionieren."

"Der Ausbau der VCS-Strukturen erweitert unser gruppeneigenes Agenturnetzwerk und seine Kompetenzen", so Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group: "Die Anforderungen an professionelle und erfolgreiche Unternehmenskommunikation werden weiter steigen. Dafür sind wir im Sinne unserer Kunden bestens aufgestellt."

Fotos: Franko Schulz, Henrieke Neitzel (Fotohinweis beide Martin Hirtl/VCS) und Janina Lieberwirth (Fotohinweis: DieMomentschmiede)

Vogel Corporate Solutions ist eine Digital-Consulting-Agentur, die ganzheitliche Digital-Strategien und Kommunikationslösungen für den deutschen Mittelstand entwickelt. Seit 2012 berät das 30-köpfige Team Unternehmen der internationalen Industriebranche sowie Start-ups. Kernkompetenzen der Agentur liegen in den Bereichen digitale Strategieentwicklung, Content-Marketing und -Creation sowie Online-Marketing. http://www.vogel-corporate.solutions.de

VCS ist ein Tochterunternehmen der Vogel Communications Group, die mit 750 Mitarbeiter:innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation ist. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/ Marketing. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachmedien, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr.

Diese Pressmitteilung finden Sie auch unter: http://www.vogel.de

(Ende)

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211213033 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2021 09:25 ET (14:25 GMT)