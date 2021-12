München (ots) -Seit rund zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie die Geschicke des Einzelhandels in Deutschland. Auch die Autohäuser sind von Maßnahmen wie der aktuellen 2G-Regel nicht ausgenommen und müssen Umsatzeinbußen fürchten. In dieser Situation werden alternative Lösungen benötigt. YesAuto, der Online-Marktplatz für Neu- und Gebrauchtwagen, unterstützt den Autohandel als zukunftsorientierter und unkomplizierter zusätzlicher Absatzkanal mit seinen digitalen Angeboten. Damit lag der Experte für den digitalen Autokauf bereits bei seiner Markteinführung 2020 genau im Trend.Expertise aus dem chinesischen MarktYesAuto greift bei seinen Services auf die Expertise des Mutterkonzerns Autohome aus China zurück. Hier zeichnen sich frühzeitig die neuesten Trends ab - sowohl bei den Fahrzeugen als auch bei den Marketingaktivitäten. "Wir profitieren von unseren Erfahrungen, die wir bereits im chinesischen Markt machen konnten. Es lässt sich zwar nicht jede Erkenntnis eins zu eins auf den deutschen Markt übertragen, aber es hilft sowohl uns als auch den Händlern, das Know-how und die Einblicke aus China im Hinterkopf zu haben" so Olaf Liu, General Manager YesAuto.Digital deutschlandweit Kunden erreichenFür Autohändler, die mit YesAuto zusammenarbeiten ergeben sich durch die Partnerschaft zusätzliche Absatzwege, um ihre Fahrzeuge zu vertreiben. Die Online-Plattform bietet dem stationären Handel eine digitale Möglichkeit, Kunden zu akquirieren - und das deutschlandweit und somit deutlich über ihren üblichen regionalen Radius hinaus. So können Autohändler ihr komplettes Sortiment professionell präsentieren und mit einem virtuellen Showroom das Kauferlebnis für die Kunden fast wie bei einem Besuch des Autohauses vor Ort gestalten. Das steigert das Vertrauensverhältnis und sorgt für Transparenz. Mit diesen virtuellen, intuitiv nutzbaren Angeboten setzt YesAuto Maßstäbe im Online-Autohandel und ist ein trendbewusster Partner für Händler und Kunden. Auch in Zeiten ohne Zugangsbeschränkungen und Corona-bedingte Einschränkungen wird der Online-Handel im Zusammenspiel mit den stationären Verkaufshäusern in der Automobilbranche zukünftig eine immer größere Rolle spielen.Elektromobilität auf dem VormarschIn puncto Produkttrends ist YesAuto ebenfalls am Puls der Zeit und bestens informiert über die Entwicklungen im asiatischen Markt. Der Blick nach China lässt ahnen, wohin die Reise auch in Deutschland gehen wird. Eine aktuelle Studie des Duisburger Center Automotive Research (CAR) zeigt, dass China bei den Neuzulassungen für Elektrofahrzeuge führend ist. Im Vergleich: In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren in Europa (EU plus Großbritannien, Schweiz, Norwegen und Island) 801.000 Neuzulassungen vollelektrische Neuwagen, in China hingegen 1,788 Millionen und damit mehr als doppelt so viele. Dementsprechend besitzt die Volksrepublik auch mit Abstand das größte Lade-Infrastrukturnetz der Welt. Hier können E-Autos an 2,223 Millionen Ladepunkten aufgeladen werden, das sind zwölfmal so viele wie in der Bundesrepublik Deutschland existieren. Doch Deutschland entwickelt sich in diesem Bereich kontinuierlich weiter. Nicht zuletzt erhöht die Umweltprämie des Staates das Interesse an der Elektromobilität, die dadurch auf einen Schlag deutlich erschwinglicher geworden ist. Und sowohl das Ladenetzwerk als auch die Reichweite der Elektromobile wachsen stetig. Somit sind auch hierzulande klare Tendenzen in Richtung Mobilitätswende erkennbar."Gemeinsam mit unseren strategischen Partnern aus China wie Great Wall Motor sind wir gut aufgestellt, um unsere Partner zu beraten und im Tagesgeschäft zu unterstützen. Unser Ziel ist es, unser Expertenwissen weiterzugeben, um gemeinsam erfolgreich zu sein und die Zukunft des Autohandels mitzugestalten", so Olaf Liu.Über YesAutoYesAuto, der neue revolutionäre Weg, das perfekte Auto zu finden, ist eine Website und App, die durch ihre innovative intelligente Technologie Käufer und Händler verbindet, um den Autokauf einfacher, transparenter und angenehmer zu machen.YesAuto-Kunden haben die volle Kontrolle, wenn es darum geht, das richtige Auto für sich auszuwählen. Die cleveren Tools der Website werden mit Experten- und Nutzerinhalten in Schrift- und Videoform ergänzt. Zudem haben Nutzer Zugriff auf Bewertungen von anderen Autofahrern.Pressekontakt:GCI GermanyBerliner Allee 4440212 DüsseldorfMarlies PeineTel.: +49 211 430 79-238Mobil: +49 151 16 23 13 28marlies.peine@gciworldwide.comOriginal-Content von: YesAuto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147624/5098364