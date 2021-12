OSLO (dpa-AFX) - Das Fünf-Millionen-Einwohnerland Norwegen fürchtet bei einer ungebremsten Omikron-Ausbreitung bis zu Hunderttausende Neuinfektionen täglich. Die Variante des Coronavirus werde schon in kurzer Zeit in dem skandinavischen Land dominieren, schrieb das nationale Gesundheitsinstitut FHI am Montag in einer Risikobewertung.

Bereits im Dezember werde Omikron eine Welle mit vielen Erkrankten und Krankenhauseinlieferungen sowie einer bedeutenden Belastung von Gesundheitswesen und Gesellschaft verursachen. Einem vorläufigen FHI-Szenario zufolge könnte es schon in drei Wochen schätzungsweise zwischen 90 000 und 300 000 Omikron-Neuinfektionen pro Tag geben, wenn Maßnahmen die Epidemie nicht bedeutend abbremsten. Die Behörde wies jedoch darauf hin, dass solche Berechnungen wegen der großen Unsicherheit zu den wichtigsten Eigenschaften der Variante mit Vorsicht interpretiert werden sollten.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Norwegen in den vergangenen Wochen auf immer neue Höchststände gestiegen. Die 7-Tages-Inzidenz ist laut den jüngsten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC höher als in Deutschland. Insgesamt sind in Norwegen bislang 958 Omikron-Infektionen nachgewiesen worden, darunter fast die Hälfte im Großraum Oslo. Es wird damit gerechnet, dass die norwegische Regierung am Montagabend neue Corona-Beschränkungen verkündet. Regierungschef Jonas Gahr Støre hat für 20.00 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen./trs/DP/nas