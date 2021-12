Hamburg (www.anleihencheck.de) - Aktien entwickelten sich jüngst volatil seitwärts, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Jedoch hätten unter der Oberfläche zwei Segmente deutlich nachgegeben. Zyklische Aktien seien durch Konjunktursorgen aufgrund der Omikron-Variante belastet worden, während unprofitable Tech-Unternehmen wegen Zinserhöhungsängsten unter Druck geraten seien. Im Zuge dessen habe sich die US-Zinskurve auch merklich verflacht. Die kurzfristigen Zinsen seien gestiegen, da der Markt nun mehr FED-Zinserhöhungen preise, und die langfristigen Zinsen seien aufgrund des Risk-Off-Umfelds gefallen. Verstärkt worden sei die Verflachung noch durch Hedge-Fonds, die stark auf eine steilere Kurve gewettet hätten und diese Position nun hätten reduzieren müssen. Die jüngste Episode könnte ein Vorgeschmack auf 2022 sein. Der Investment-Konsensus sei uneins. Auf der einen Seite seien die Optimisten, die an zweistellige Aktienrenditen ohne große Störfeuer glauben würden. Auf der anderen Seite seien die Pessimisten, die wegen der restriktiveren FED-Politik eine stärkere Korrektur erwarten würden. Die Wahrheit liege nach Meinung der Berenberg nach in der Mitte. ...

