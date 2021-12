Erfurt (ots) -Als linearer Spartenkanal nahm der Kinderkanal von ARD und ZDF am 1. Januar 1997 seinen Sendebetrieb auf. Heute, 25 Jahre später, ist KiKA multimedialer Content-Anbieter und trotz internationalem Konkurrenzumfeld nach wie vor die Nummer 1 im deutschen Kindermedienmarkt. Mit seiner zielgruppenspezifischen, hochwertigen und plattformübergreifenden Angebotsvielfalt ist KiKA unangefochten Marktführer und Lieblingsmedium von Kindern bis 13 Jahre, dabei hochgeschätzt von Eltern. Zum Start ins Jubiläumsjahr 2022 geben KiKA, ARD und ZDF einen Ausblick auf ausgewählte Highlights und Aktionen und stellen die neuesten Ergebnisse der KiKA-Imageanalyse vor.Wir laden Sie herzlich ein zum digitalen Pressegespräch anlässlich des 25. KiKA-Geburtstagsam Donnerstag, 13. Januar 2022, um 11:00 Uhr über Microsoft Teams.Als Gesprächsgäste stehen Ihnen MDR-Intendantin, Prof. Karola Wille, ZDF-Intendant, Dr. Thomas Bellut, sowie KiKA-Programmgeschäftsführerin, Dr. Astrid Plenk, zur Verfügung.Bitte melden Sie sich formlos bis 5. Januar 2022 über team.kika25@planpunkt.de an. Im Anschluss erhalten Sie einen Zugangs-Link zur Teams-Schalte am 13. Januar.Ohne Anmeldung kann das Gespräch über einen Live-Stream über das KiKA-Kommunikationsportal auf kommunikation.kika.de verfolgt werden.Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme.Falls Sie Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung.Ihre UnternehmenskommunikationDer Kinderkanal von ARD und ZDFPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5098405