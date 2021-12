Für 6,7 Mrd. $ in cash will PFIZER den kalifornischen Biotech-Forscher ARENA PHARMACEUTICALS übernehmen. 100 $ je Aktie sind 100,2 % Prämie auf den Schlusskurs vom Freitag. Die Pipeline von ARENA ist gefüllt mit Wirkstoffen der Bereiche Gastroenterologie, Dermatologie und Herz-Kreislauf. In der dritten klinischen Testphase befindet sich ein Mittel gegen chronische Entzündung der Schleimhaut des Dickdarms (Colitis Ulcerosa).



Nicht nur ARENA (+ 91,9 %), auch die PFIZER-Aktie (+ 1,25 %) legt vorbörslich zu. Während Pfizer sich seit Jahresbeginn um rund 45 % verteuert hat, sind es bei ARENA auf Basis des vorbörslichen Anstiegs ca. + 28 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



