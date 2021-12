Die Adler Group kommt nicht aus den Schlagzeilen. Am Wochenende hatte das Handelsblatt über die Rückabwicklung eines 670-Millionen-Euro-Deals berichtet. Am Montag meldet Bloomberg, dass ein Hedgefonds dem Immobilienunternehmen Marktmanipulation vorwirft. Das kommt an der Börse nicht gut an.Die Vorwürfe betreffen den Deal mit LEG Immobilien über den Verkauf von rund 15.400 Wohnungen und knapp 200 Gewerbeeinheiten. Die Londoner Argonaut Capital Partners hat laut Bloomberg die BaFin in einem Schreiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...