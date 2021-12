13. Dezember 2021. Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt die Analyseergebnisse aus drei Kernbohrungen (MDDSC023-25) bekannt, die auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in den Victorian Goldfields (Australien) niedergebracht wurden. Das Goldprojekt Sunday Creek des Epizonaltyps befindet sich 56 Kilometer nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationskonzessionen.

Die wichtigsten Punkte:

- 11,7 Meter mit 12,4 g/t Au und 3,6 % Sb (16,0 g/t AuÄq) ab 362,0 Meter in Bohrung MDDSC025, darunter:

- 3,0 Meter mit 41,4 g/t Au und 12,0 % Sb (53,4 g/t AuÄq) ab 364,0 Meter;

- 0,5 Meter mit 14,3 g/t Au und 4,4 % Sb (18,7 g/t AuÄq) ab 370,8 Meter;

- MDDSC025 ist die tiefste Bohrung, die bei Sunday Creek niedergebracht wurde (320 Meter vertikale Tiefe), und lieferte die bisher höchstgradige Gold-Antimonit-Mineralisierung auf dem Projekt (Tabellen 1-3, Abbildungen 1-3)

- Die geplante Ausgliederung von Mawsons australischen Assets an ein an der Australian Stock Exchange ("ASX") notiertes Unternehmen macht gute Fortschritte, wobei Mawson vor Kurzem die positive Antwort der ASX auf Southern Cross Golds grundsätzliche Empfehlung erhielt, Southern Cross Golds Eignung für die Aufnahme in die offizielle Liste der ASX zu unterstützen. Southern Cross Gold geht jetzt in die Phase der vorbörslichen Privatplatzierung über, um die weitere Exploration, die Bohrungen, das Betriebskapital und die IPO-Ausgaben in Australien zu finanzieren.

Michael Hudson, Executive Chairman, erklärt: "Sunday Creek ist eine der besten Entdeckungen, die im Rahmen der modernen Renaissance der Victorian Goldfields gemacht wurden. Mit gewagteren und größeren Step-out-Bohrungen ist das Projekt weiterhin erfolgreich. Unsere bisher tiefste Bohrung auf dem Projekt hat die höchsten Gehalte und Mächtigkeiten, die wir je gesehen haben, geliefert. Dies ist der achte Abschnitt mit einem "Gehalt (g/t) x Breite (m)" von über 100 auf dem Projekt. Die Mineralisierung ist in der Tiefe nach wie vor offen und das System setzt sich 10 Kilometer weiter östlich fort und umfasst historische Minen, ohne dass dort eine einzige Bohrung zur Überprüfung niedergebracht wurde."

MDDSC025 ist ein großer Step-Out und liegt 380 Meter östlich von MDDSC021 (Abbildung 1), dem bisher tiefsten auf dem Projekt gebohrten Abschnitt (21,7 Meter mit 4,7 g/t Au und 1.0 % Sb (5,6 g/t AuÄq ab 274,7 Meter) (Abbildung 2). MDDSC025 (Abbildung 3) durchteufte:

- 11,7 Meter mit 12,4 g/t Au und 3,6 % Sb (16,0 g/t AuÄq) ab 362,0 Meter in Bohung MDDSC025, einschließlich:

- 3,0 Meter mit 41,4 g/t Au und 12,0 % Sb (53,4 g/t AuÄq) ab 364,0 Meter oder 6,5 Meter mit 20,6 g/t Au und 6,0 % Sb (26,6 g/t AuÄq) ab 362,5 Meter;

- 0,5 Meter mit 14,3 g/t Au und 4,4 % Sb (18,7 g/t AuÄq) ab 370,8 Meter;

MDDSC024 bei Gladys, 180 Meter südwestlich von MDDSC025:

- 5,0 Meter mit 1,1 g/t Au und 0,3 % Sb (1,5 g/t AuÄq) ab195,0 Meter;

MDDSC022 bei Rising Sun und MDDSC023 bei Gladys durchteuften keine bedeutende Mineralisierung (Abbildung 1).

Mawson hat auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek seit Mitte 2021 26 Bohrungen (MDDSC001-026) mit einer Gesamtlänge von 6.447,8 m niedergebracht (Abbildungen 1 und 2). Die Analyseergebnisse von 25 der 26 abgeschlossenen Bohrungen wurden bereits veröffentlicht. Das Bohrgerät wird im Januar 2022 zu Sunday Creek zurückkehren, nachdem es zwei Kernbohrungen auf dem JV-Projekt Whroo niedergebracht hat. Geophysikalische Untersuchungen (induzierte 3D-Polarisation und Bodenmagnetik) und detaillierte LiDAR-Untersuchungen wurden abgeschlossen. Mawson hat auch ein 1.200 Punkte umfassendes Bodenprobenprogramm bei Sunday Creek abgeschlossen, das sich vom Bohrgebiet aus in Richtung Ostnordost erstreckt, um den 11 Kilometer langen Trend der in epizonalen Gängen beherbergten historisch abgebauten Mineralisierung innerhalb der Konzessionen von Mawson zu überprüfen. Die Integration von LiDAR, Bodenproben, Gesteinssplittern und geophysikalischen Daten ist der Schlüssel zur Erweiterung des Projekts im Streichen.

Die bereits angekündigte Ausgliederung von Mawsons der australischen Assets in ein neues Unternehmen, Southern Cross Gold Pty Ltd. ("Southern Cross Gold") über ein Initial Public Offering ("IPO", Neuemission) zur Aufnahme in die offizielle Liste der ASX Limited ("ASX" oder "Australian Stock Exchange") kommt gut voran. Die positive Antwort der ASX auf Southern Cross Golds grundsätzlicher Empfehlung zur Unterstützung der Eignung von Southern Cross Gold für die Aufnahme in die offizielle Liste der ASX ist jetzt eingetroffen. Southern Cross Gold wird jetzt in die Phase der vorbörslichen Privatplatzierung eintreten, um die weitere Exploration, die Bohrungen, das Betriebskapital und die Kosten für den Börsengang in Australien durch erfahrene und professionelle ("akkreditierte") Investoren zu finanzieren.

Technischer und ökologischer Hintergrund: Die Tabellen 1-3 enthalten die Daten der Bohransatzpunkte und der Analyseergebnisse. Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Alle angegebenen Bohrergebnisse haben einen unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über eine Mächtigkeit von 2,0 Metern, wobei höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5 g/t Au über 1,0 Meter gemeldet werden, sofern nicht anders angegeben. Laborduplikate und Viertelkern-Feldduplikate zeigen, dass die Mineralisierung homogen ist und ein geringer Nugget-Effekt zu beobachten ist. Für das Programm wurde ein Kernbohrgerät des Auftragnehmers Starwest Pty Ltd verwendet. Der Kerndurchmesser ist HQ (63,5 mm) und orientiert mit einer hervorragenden Kernausbringung von durchschnittlich fast 100 % sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Kernprotokollierungseinrichtungen in Nagambie wurden die Abschnitte von Mawsons Personal mit Diamantsägen in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die analytischen Proben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit der Brandprobenmethode (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus dem systematischen Einbringen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Viertelkernduplikaten und Blindproben in das interpretierte mineralisierte Gestein. Darüber hinaus werden vor Ort Blindproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Berechnung des Goldäquivalents: Mawson ist der Meinung, dass alle in die Berechnung des Metalläquivalents einbezogenen Elemente ein angemessenes Potenzial zur Gewinnung aufweisen. Das Goldäquivalent (AuÄq) wurde auf der Grundlage der Rohstoffpreise vom 21. März 2021 berechnet. Die AuÄq-Formel lautet wie folgt: AuÄq(g/t) = (Aug/t) + (XX * Sb%), wobei XX = (US$5.600/100) / (US$1.750/31,1035) und der Goldpreis = US$1.750/Unze und der Antimonpreis = US$5.600/Tonne.

Qualifizierte Person: Dr. Nick Cook (FAusMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.

Im Namen des Board,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Executive Chairman

Nähere Informationen erhalten Sie über

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary

+1 (604) 685 9316

mailto:info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses der geplanten Explorations- und Bohrprogramme bei Sunday Creek und dem Projekt Whroo, des Zeitplans und des erfolgreichen Abschlusses der Privatplatzierung vor dem Börsengang von Southern Cross Gold, IPO und Notierung der Stammaktien von Southern Cross Gold an der ASX, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Bohrprogramme und von den Erwartungen abweichende Ergebnisse, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt offengelegt sind, das bei www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Abbildung 1: Lageplan der historischen Minen des Projekts Sunday Creek und Standort der Mawson-Bohrungen in dieser neuen Veröffentlichung (MDDSC0022-25).

Abbildung 2: Längsschnitt ("Lang") des Gebiets Golden Dyke nach Apollo Mine mit Hervorhebung der hier gemeldeten Mawson-Bohrungen MDDSC0022-25.

Abbildung 3: Profilschnitt des Gebiets Apollo Mine mit der hier gemeldeten Mawson-Bohrung MDDSC025.

Abbildung 3: kommentierter HQ-Bohrkern (63,5 mm Durchmesser) mit Angabe der Bohrlochtiefe und des Goldgehalts von MDDSC0025: 11,7 Meter mit 12,4 g/t Au und 3,6 % Sb (16,0 g/t AuÄq) ab 362,0 Meter in Bohrung MDDSC025, einschließlich 3. 0 Meter mit 41,4 g/t Au und 12,0 % Sb (53,4 g/t AuÄq) ab 364,0 Meter oder 6,5 Meter mit 20,6 g/t Au und 6,0 % Sb (26,6 g/t AuÄq) ab 362,5 Meter und 0,5 Meter mit 14,3 g/t Au und 4,4 % Sb (18,7 g/t AuÄq) ab 370,8 Meter.

Tabelle 1: Informationen über Bohransatzpunkte der Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek

Koordinaten-Referenz-System GDA94, Zone 55 (EPSG:28355)

Bereich Bohrung Rechts-wert Hochwert Neigung Azimut RL (m) Tiefe (m) Berichtsdatum Central MDDSC001 331080 5867769 -55.5 283.3 318 67 Oktober 07, 2020 Central MDDSC002 331085 5867771 -65.6 241.9 318 150.3 Oktober 27, 2020 Rising Sun MDDSC003 330776 5867892 -65.2 240.2 295 127.7 Oktober 27, 2020 Golden Dyke MDDSC004 330637 5867822 -44 240.5 321 280 Januar 05, 2021 Apollo MDDSC005 331029 5867798 -45.5 89.6 311 160.1 Januar 05, 2021 Gladys MDDSC006 331023 5867799 -39.4 237.1 311 99.6 Februar 11, 2021 Gladys MDDSC007 330985 5867712 -42 70 321.5 150.8 Februar 11, 2021 Gladys MDDSC008 331044 5867763 -52 253.2 320 99.2 Februar 11, 2021 Gladys MDDSC009 331013 5867799 -50 260 311 105.9 Februar 11, 2021 Gladys MDDSC010 331033 5867798 -60 214 310.5 151.3 Februar 11, 2021 Gladys MDDSC011 331042 5867798 -55 270 310 215.8 März 22, 2021 Apollo MDDSC012 331172 5867842 -60 252.4 309 262.9 März 22, 2021 Apollo MDDSC013 331170 5867842 -68 223 309 43.4 Aufgegeben Apollo MDDSC013A 331170 5867842 -68 223 309 270 Juli 06, 2021 Apollo MDDSC014 330985 5867712 -75 41.4 303.7 300 Juli 06, 2021 Apollo MDDSC015 331191.6 5867860 -65 253 306.7 29.8 Aufgegeben Apollo MDDSC015A 331191.6 5867860 -65 253 306.7 423.2 Juli 06, 2021 Apollo MDDSC016 331104.4 5867822 -66 236 308.3 15.74 Aufgegeben Apollo MDDSC016A 331104.4 5867822 -66 236 308.3 252.5 27 Oktober, 2021 Apollo MDDSC017 331196.4 5867856 -72 260 307.6 450 27 Oktober, 2021 Golden Dyke MDDSC018 330548 5867891 -55 195 307.6 300 27 Oktober, 2021 Golden Dyke MDDSC019 330615.8 5867886 -57 195 300.39 196.4 27 Oktober, 2021 Rising Sun MDDSC020 330755 5868012 -55 195 298.43 200 27 Oktober, 2021 Rising Sun MDDSC021 330755 5868012 -65 200 298.43 321.4 27 Oktober, 2021 Root Hog MDDSC022 330875 5868005 -55 200 307.19 282.5 27 Oktober, 2021 Gladys MDDSC023 330981 5867845 -66 175 297.35 222.6 Hier Gladys MDDSC024 330981 5867845 -77 175 297.35 306.3 Hier Apollo MDDSC025 331154 5867964 -72 210 297.35 444.2 Hier Apollo MDDSC026 331111 5867971 -73 215 318.56 519.2 Hier

Anmerkung: (1) Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts liegt laut Interpretation bei etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit.

Tabelle 2: Abschnitte aus den Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek. Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au über 2,0 Meter angegeben, wobei höhere Gehalte mit einem Cut-off-Gehalt von 5 g/t Au über 1,0 Meter angegeben werden.

Bohrung Von (m) Bis (m) Länge(1) (m) Au g/t Sb % AuÄq g/t MDDSC001 0.0 15.2 15.2 3.7 0.2 3.9 einschließlich 2.0 2.8 0.8 9.4 0.4 9.7 einschließlich 6.0 6.2 0.1 15.8 0.1 15.9 einschließlich 8.0 8.7 0.7 5.7 0.1 5.8 einschließlich 10.0 11.6 1.6 11.3 0.3 11.5 MDDSC001 56.0 56.9 0.9 2.2 0.0 2.2 MDDSC001 64.0 65.4 1.4 0.6 0.1 0.7 MDDSC002 16.0 17.5 1.5 1.2 0.3 1.4 MDDSC002 26.0 26.3 0.3 6.3 0.2 6.4 MDDSC002 39.0 41.0 2.0 1.4 0.0 1.4 MDDSC002 50.0 59.0 9.0 3.2 0.5 3.7 einschließlich 54.0 54.3 0.3 82.8 13.8 96.5 MDDSC002 76.0 76.5 0.5 1.0 0.0 1.1 MDDSC002 96.0 96.6 0.6 2.2 0.3 2.5 MDDSC002 109.0 110.1 1.1 21.4 3.3 24.7 MDDSC002 113.0 113.3 0.3 10.6 1.1 11.7 MDDSC002 116.0 130.3 14.3 2.9 0.5 3.3 einschließlich 116.0 116.3 0.3 25.6 0.0 25.6 einschließlich 117.0 117.4 0.4 18.0 2.8 20.8 einschließlich 119.0 119.6 0.5 7.0 7.3 14.3 einschließlich 123.0 124.1 1.1 5.2 0.8 6.0 einschließlich 128.0 128.2 0.2 7.1 0.0 7.1 MDDSC002 135.0 136.0 1.0 0.6 0.0 0.6 MDDSC002 143.0 144.0 1.0 1.8 0.0 1.8 MDDSC003 72.0 73.5 1.5 3.6 0.3 3.9 einschließlich 72.0 72.9 0.9 5.3 0.5 5.7 MDDSC003 76.0 81.5 5.5 1.6 1.4 3.0 einschließlich 79.0 79.6 0.6 5.9 10.0 15.8 MDDSC003 84.0 84.9 0.9 1.0 0.0 1.0 MDDSC003 91.0 92.4 1.3 0.4 0.6 1.0 MDDSC003 116.0 119.1 3.1 0.6 0.0 0.6 MDDSC005 15.0 15.3 0.3 0.7 0.0 0.7 MDDSC005 88.0 92.2 4.2 3.4 0.1 3.5 einschließlich 89.0 89.2 0.1 7.1 0.7 7.9 MDDSC005 99.0 99.2 0.2 1.3 0.4 1.6 MDDSC005 107.0 112.7 5.7 0.6 0.6 1.2 einschließlich 109.0 109.2 0.2 3.0 11.2 14.1 MDDSC005 120.0 135.7 15.7 2.6 1.0 3.6 einschließlich 124.0 124.1 0.1 52.6 7.5 60.0 einschließlich 128.0 128.6 0.6 13.0 2.0 15.0 einschließlich 131.0 131.4 0.4 8.3 5.1 13.4 einschließlich 133.0 134.7 1.7 8.6 4.9 13.5 MDDSC006 29.0 30.0 1.0 2.3 0.0 2.3 MDDSC006 33.0 33.8 0.8 0.9 0.0 0.9 MDDSC006 57.0 57.6 0.6 0.0 4.4 4.4 MDDSC007 76.0 81.8 5.8 2.2 0.4 2.6 MDDSC007 76.0 76.3 0.3 7.8 2.4 10.2 MDDSC007 79.0 79.4 0.4 22.8 3.2 26.0 MDDSC007 85.0 90.4 5.4 0.6 0.0 0.6 MDDSC007 96.0 96.8 0.8 0.6 0.0 0.6 MDDSC008 13.0 14.0 1.0 1.0 0.0 1.0 MDDSC008 26.0 26.9 0.9 1.3 0.0 1.3 MDDSC008 32.0 33.8 1.8 1.2 0.0 1.2 MDDSC008 68.0 68.7 0.7 20.6 5.0 25.6 MDDSC008 95.0 95.2 0.2 8.4 3.9 12.3 MDDSC009 26.0 26.4 0.4 0.8 0.0 0.8 MDDSC009 29.0 30.7 1.7 0.6 0.4 1.0 MDDSC009 51.0 53.0 2.0 0.6 0.0 0.6 MDDSC009 67.0 68.7 1.7 2.5 0.0 2.5 MDDSC009 84.0 85.0 1.0 1.0 0.0 1.0 MDDSC010 41.0 41.6 0.6 20.6 0.0 20.6 MDDSC010 47.0 48.9 1.9 1.0 0.0 1.0 MDDSC010 59.0 59.5 0.5 0.6 0.0 0.6 MDDSC010 70.0 79.0 9.0 4.7 0.1 4.8 einschließlich 74.0 76.0 2.0 18.6 0.5 19.1 MDDSC010 82.0 84.3 2.3 0.9 0.0 0.9 MDDSC010 93.0 95.5 2.5 0.9 0.1 1.0 MDDSC010 98.0 101.1 3.1 10.8 1.6 12.4 einschließlich 100.0 101.2 1.2 25.7 4.1 29.8 MDDSC010 120.0 121.4 1.4 1.0 0.0 1.0 MDDSC011 55.0 56.0 1.0 0.9 0.0 0.9 MDDSC011 79.0 82.0 3.0 0.4 0.0 0.4 MDDSC011 99.0 101.0 2.0 2.0 0.0 2.0 MDDSC011 184.0 187.8 3.8 0.6 0.0 0.6 MDDSC012 74.0 74.7 0.7 0.9 0.2 1.1 MDDSC012 76.0 78.2 2.2 0.4 0.3 0.7 MDDSC012 141.0 141.6 0.6 0.7 0.1 0.8 MDDSC012 155.0 155.3 0.3 0.2 0.8 1.0 MDDSC012 178.0 180.8 2.8 4.0 0.3 4.3 einschließlich 178.0 178.8 0.8 11.4 0.9 12.3 MDDSC012 184.0 189.9 5.9 1.7 0.1 1.8 einschließlich 185.0 186.0 1.0 4.3 0.8 5.1 MDDSC012 196.0 200.3 4.3 2.2 0.2 2.4 einschließlich 196.0 197.0 1.0 5.9 0.3 6.2 MDDSC012 203.0 213.4 10.4 5.4 1.0 6.4 einschließlich 207.0 207.2 0.2 37.3 12.0 49.2 einschließlich 209.0 211.2 2.2 15.8 3.3 19.2 MDDSC012 226.0 227.1 1.1 1.4 0.0 1.4 MDDSC013A 111.1 116.3 5.3 3.08 1.13 4.21 einschließlich 111.1 111.7 0.6 14.40 9.64 24.00 einschließlich 113.5 114.1 0.6 8.39 0.01 8.40 MDDSC013A 125.4 126.4 1.0 0.39 0.00 0.39 MDDSC013A 182.7 183.7 1.0 0.43 0.00 0.43 MDDSC014 8.2 9.2 1.0 0.58 0.00 0.58 MDDSC015A 202.0 204.7 2.7 0.49 0.01 0.50 MDDSC015A 222.0 226.5 4.6 1.62 0.07 1.69 einschließlich 222.7 223.3 0.6 5.50 0.34 5.84 MDDSC015A 231.4 246.7 15.3 2.16 2.10 4.25 einschließlich 232.3 233.2 0.8 1.11 6.76 7.84 einschließlich 238.1 238.6 0.5 6.63 15.30 21.86 einschließlich 241.3 244.1 2.8 5.70 5.46 11.14 einschließlich 245.6 246.1 0.5 10.10 0.65 10.75 MDDSC015A 259.8 260.6 0.8 0.53 0.01 0.54 MDDSC016A 109.4 132.9 23.5 1.6 0.30 1.9 einschließlich 124.7 125.1 0.4 53.3 3.48 56.8 MDDSC016A 157.5 169.4 11.9 0.7 0.50 1.2 einschließlich 167.8 168.2 0.4 0.9 12.10 12.9 MDDSC016A 174.6 182.2 7.6 2.2 0.23 2.4 einschließlich 177.2 177.8 0.6 4.6 0.75 5.4 MDDSC017 242.7 243.4 0.7 14.1 0.01 14.1 MDDSC018 199.8 212.0 12.2 1.6 0.18 1.8 einschließlich 202.3 203.3 1.0 12.5 1.07 13.5 MDDSC019 52.0 53.0 1.0 3.5 0.06 3.5 MDDSC019 151.6 156.0 4.4 0.8 0.02 0.8 MDDSC019 159.0 163.0 4.0 0.9 0.03 1.0 MDDSC020 207.0 222.0 15.0 1.3 0.43 1.8 einschließlich 207.0 208.0 1.0 8.4 0.23 8.7 einschließlich 216.7 217.4 0.7 2.8 3.46 6.2 MDDSC021 274.7 296.4 21.7 4.7 0.95 5.6 einschließlich 277.0 277.4 0.4 145.5 20.00 165.4 einschließlich 280.4 281.5 1.1 19.2 7.50 26.7 einschließlich 287.4 287.8 0.4 14.7 3.29 17.9 MDDSC021 298.4 299.2 0.8 0.3 0.02 0.3 MDDSC022 194.4 194.7 0.3 0.5 0.00 0.5 MDDSC024 195.0 200.0 5.0 1.1 0.30 1.5 MDDSC025 362.0 373.7 11.7 12.4 3.6 16.0 einschließlich 364.0 367.0 3.0 41.4 12.0 53.4 einschließlich 370.8 371.3 0.5 14.3 4.4 18.7

Anmerkung: (1) Die wahre Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts liegt laut Interprätation bei etwa 60 % der beprobten Mächtigkeit.

Tabelle 3: Einzelne Analysedaten aus den Bohrungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird.

Bohrung Von Bis Abschnitt Au g/t Sb % MDDSC022 194.4 194.7 0.3 0.5 0.0 MDDSC022 234.1 234.8 0.7 0.3 0.0 MDDSC024 125.3 125.6 0.3 0.5 0.0 MDDSC024 125.6 126 0.4 0.5 0.0 MDDSC024 170.7 171.5 0.8 0.8 0.0 MDDSC024 180.9 181.9 1 0.5 0.0 MDDSC024 183.8 184.2 0.4 0.3 0.0 MDDSC024 190.6 190.9 0.4 0.3 0.0 MDDSC024 190.9 191.3 0.4 0.3 0.0 MDDSC024 191.7 192.2 0.5 0.8 0.0 MDDSC024 195 195.3 0.4 0.7 0.6 MDDSC024 195.9 196.5 0.6 0.5 0.7 MDDSC024 196.5 197 0.6 1.5 1.2 MDDSC024 197 198 1 2.6 0.3 MDDSC024 198 198.9 0.9 1.3 0.0 MDDSC024 198.9 199.9 1 0.4 0.0 MDDSC024 203.9 204.9 1 0.4 0.0 MDDSC024 211.2 211.5 0.3 1.2 0.0 MDDSC025 263 263.8 0.8 0.8 0.0 MDDSC025 279.4 280 0.6 0.3 0.0 MDDSC025 361.3 362 0.8 0.3 0.0 MDDSC025 362 362.5 0.5 0.7 0.0 MDDSC025 362.5 363 0.5 2.6 0.2 MDDSC025 363 364 1 3.5 1.4 MDDSC025 364 364.7 0.7 43.8 10.4 MDDSC025 364.7 365.3 0.6 27.1 4.3 MDDSC025 365.3 365.6 0.3 8.2 6.4 MDDSC025 365.6 366 0.4 54.4 28.8 MDDSC025 366 366.5 0.5 92.5 18.6 MDDSC025 366.5 367 0.6 20.8 8.1 MDDSC025 367 368 1 2.9 0.9 MDDSC025 368 369 1 2 0.3 MDDSC025 369 370 1 0.9 0.4 MDDSC025 370 370.8 0.8 0.7 0.4 MDDSC025 370.8 371.3 0.5 14.3 4.4 MDDSC025 371.3 372.3 1 2 0.3 MDDSC025 373.4 373.7 0.3 2.8 0.1 MDDSC025 392.9 393.7 0.8 0.3 0.2 MDDSC025 433.8 434.3 0.5 0.4 0.0

