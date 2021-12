Die neue Woche steht im Zeichen der Geldpolitik. Es werden zahlreiche Entscheidungen von Notenbanken erwartet.Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas gefallen. Zu Beginn einer Woche mit wichtigen geldpolitischen Entscheidungen kostet die Gemeinschaftswährung am späten Nachmittag 1,1285 Dollar. In der Nacht lag der Kurs zeitweise noch über 1,13 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken konnte sich der Euro über der Marke von 1,04 Franken halten. Am späten Nachmittag liegt der Kurs...

Den vollständigen Artikel lesen ...