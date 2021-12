Mainz (ots) -Bitte die aktualisierten Programmtexte beachten:Donnerstag, 16. Dezember 2021, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertSilke und Daniel Schröckert stellen "Die Hand Gottes" ("The Hand of God") vor, den neuen Film von Paolo Sorrentino, einen autobiografischen Blick des Regisseurs auf seine Jugend in Neapel.Anschließend besucht und interviewt Steven Gätjen die Schauspielerin Karoline Herfurth am Set während der Dreharbeiten zu ihrem inzwischen vierten Kinofilm als Autorin und Regisseurin, der Komödie "Mas was Neues", die im Herbst 2022 in die Kinos kommen wird.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Donnerstag, 30. Dezember 2021, 2.00 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertZeit für eine Jahresbilanz: Alle vier "Filmgorillas" präsentieren nacheinander ihre Top-3-Filme oder Serien-Neustarts des Jahres 2021 - vom Blockbuster bis zum ausgefalleneren Geheimtipp.Steven Gätjen und Anne Wernicke stellen dabei ihre drei Film-Highlights vor, während Silke und Daniel Schröckert über ihre Serien-Favoriten sprechen. Damit dürfte mühelos für ein breites Angebot zwischen Arthouse, Popcornkino und Stoff zum Bingen gesorgt sein.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5098560