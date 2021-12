Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech erlebte am Freitag einen regelrechten Absturz. Nach schwachen Studiendaten zu einem neuen Grippewirkstoff von Moderna wurde auch BioNTech massiv abgestraft und verlor an der Wall Street rund zehn Prozent. Heute schlägt die Aktie allerdings eindrucksvoll zurück. Kurz nach der Eröffnung der Wall Street schießt der Kurs fast fünf Prozent nach oben.

Beflügelt wird dieser Anstieg sicher auch von den neuesten Meldungen, dass zahlreiche Experten mittlerweile regelmäßige Auffrischungsimpfungen fordern. Idealerweise sogar in Kombination mit der üblichen Grippeschutzimpfung. Damit dürften die Absätze für BioNTech auch in den kommenden Jahren gesichert sein. An ...

