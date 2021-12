Daimler weist darauf hin, dass sein langjähriger Aktionär, die Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC), schon seit 2019 einen Anteil von 9,98 Prozent hält - etwa doppelt so viel wie bislang bekannt. Schon seit fast drei Jahren hält BAIC nach der jüngsten Daimler-Mitteilung also knappe zehn Prozent an der Daimler AG. Das unterstreiche "die erfolgreiche Partnerschaft zur Fortsetzung des langfristigen Erfolgs von Mercedes-Benz in China", resümiert Daimler. Mehr zum Thema Daimler will Pkw-Geschäft ganz auf Elektromobilität ausrichten Probefahrt im Mercedes-Benz ...

