Zum Auftakt der neuen Handelswoche hat der DAX seinen Erholungskurs nicht fortsetzen können. Stattdessen ging der deutsche Leitindex mit einem minimalen Minus aus dem Handel. Am deutschen Aktienmarkt standen am Montag neben den Impfstoff-Aktien auch der Automobilkonzern Daimler sowie seine Truck-Sparte erneut im Fokus der Anleger.Ein schwacher US-Börsenstart hat am Montag den Anlegern am deutschen Aktienmarkt die gute Laune verdorben. In den USA sahen die Anleger angesichts der Unsicherheit durch ...

