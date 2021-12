FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Daimler nach der Abspaltung des Bus- und Lkw-Geschäfts von 97 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer verfüge nun über ein besseres operatives Risikoprofil als zuvor, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwartet daher, dass Daimler nun in Zukunft noch mehr Wert freisetzen kann./ck/men



ISIN: DE0007100000

