Für Europa zeichnete sich Meta-Managerin Angelika Gifford bereits verantwortlich. Zukünftig darf sie auch noch den mittleren Osten und Afrika leiten: Gifford wurde zur EMEA-Vizepräsidentin ernannt. Angelika Gifford gehört zu den wichtigsten Manager:innen des Facebook-Konzerns Meta in Europa. Nun vergrößert sich ihr Verantwortungsradius. Wie Meta am Montag in einer Presseerklärung mitteilte, wurde Gifford zur Vizepräsidentin für EMEA befördert. Zuvor hatte Nicole Mendelsohn diese Position innehabt. Sie wurde jedoch vor Kurzem zur Vizepräsidenten der Global Business Group ernannt. Mehr ...

