NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in eine ereignisreiche Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,35 Prozent auf 130,86 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,42 Prozent.

Zum Wochenbeginn orientierten sich die Anleger am Anleihemarkt an der allgemeinen trüben Marktstimmung. Angesichts wieder neu aufgeflammter Corona-Sorgen waren die als sicher geltenden Staatspapiere gefragt, wohingegen Aktien gemieden wurden.

Die neue Woche steht derweil ganz im Zeichen der Geldpolitik. In den USA entscheidet die Zentralbank am Mittwoch über ihre Ausrichtung. Es wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve auf die hohe Inflation reagiert und den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Haltung beschleunigt. Neben der Fed entscheiden im Wochenverlauf an die 20 Notenbanken über ihren Kurs, darunter die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die japanische Zentralbank./la/men