Viele Länder schützen Gebiete von natürlicher Schönheit als Nationalparks, um besondere Naturlandschaften zu erhalten und lokale Ökosysteme zu schützen. Japan schuf seine ersten Nationalparks Setonaikai, Unzen und Kirishima im Jahr 1934, und das Land zählt mittlerweile über 34 davon.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005276/de/

Nachi Falls in Yoshino-Kumano National Park, Wakayama prefecture, part of a UNESCO World Heritage site ©JNTO

Japans Nationalparks umfassen eine beträchtliche Menge an privatem Land, einschließlich Wohngebieten, Bauernhöfen und Waldgebieten, die den Besuchern einen Einblick in lokale Kulturen und langjährige Traditionen bieten. Dazu gehören der Reisanbau, das Sake-Brauen und das Baden in heißen Quellen, Aktivitäten, die alle untrennbar mit der Natur verbunden sind. Die Parks helfen, diese Verbindung zu bewahren und zeugen von der dauerhaften Beziehung zwischen Mensch und Natur.

In Japan werden die Nationalparks in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Anteilseignern verwaltet. Das Ziel ist es, die umliegende natürliche Umwelt zu schützen und gleichzeitig die regionalen Lebensstile zu respektieren, was die Verwaltung der Nationalparks des Landes einzigartig macht.

Einige der japanischen Nationalparks befinden sich in der Nähe großer internationaler Flughäfen. Nachdem sie die Attraktionen der wichtigsten Städte genossen haben, können Besucher aus Übersee leicht in einen der Parks reisen und in die Natur eintauchen.

Fuji-Hakone-Izu Nationalpark

Dies ist der meistbesuchte Nationalpark Japans, da er sich in unmittelbarer Nähe zur Metropolregion Tokio befindet. Es verfügt über vulkanische Landschaften und heiße Quellen, sowie schroffe Küsten und zahlreiche Inseln. An seinem nördlichen Ende ragt der majestätische Mt. Fuji. Als Wahrzeichen Japans gilt der Fuji als UNESCO-Weltkulturerbe, und im Sommer können die Besucher auf seinen Gipfel wandern. Weitere Attraktionen sind Camping am nahe gelegenen Ashinoko-See und Schnorcheln oder Tauchen vor den Izu-Inseln. Wenn sie Glück haben, können Besucher sogar mit wilden Delfinen schwimmen!

Joshin'etsu-kogen Nationalpark

Dieser Park erstreckt sich über die Präfekturen Gunma, Nagano und Niigata im Zentrum von Honshu. Er umfasst Hochland und Berge, darunter berühmte Gipfel wie den Mt. Tanigawa, Mt. Asama und Mt. Kusatsu-Shirane, die Bergsteiger anziehen, sowie die beliebten Skigebiete Shiga Highland und Naeba. Aktive und inaktive Vulkane machen das Gebiet zu einem attraktiven Ziel für Liebhaber von heißen Quellen. Es ist die Heimat einer erstaunlichen Vielfalt von Wildtieren und Pflanzen. Im Jigokudani Snow Monkey Park können Besucher japanische Makaken beobachten, die in den heißen Quellen baden.

Yoshino-Kumano Nationalpark

Dieser Nationalpark verfügt über einige heilige Stätten und Pilgerwege entlang der Kii Bergkette, die seit 2004 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Hier gibt es drei heilige Stätten: Yoshino Omine, Kumano Sanzan und Koyasan, sowie malerische Pfade, die als Kumano Kodo bekannt sind. Die Nachi Falls gehören zu den bekanntesten Wasserfällen Japans und mit ihren 133 Metern sind sie die höchsten des Landes. Der Yoshino-Kumano Nationalpark bietet eine Vielzahl von Berg-, Fluss- und Strandlandschaften und umfasst das Omine-Gebirge. Jedes Frühjahr fasziniert der Mt. Yoshino mit einem Panorama von Kirschblüten, die die Hänge bedecken. Im Süden, entlang der Küste der Halbinsel Kii, haben warme Meeresströmungen wunderschöne Korallenriffe geschaffen, die von tropischen Fischen nur so wimmeln. Schnorcheln und Tauchen sind beliebte Aktivitäten im Sommer.

Japans Nationalparks erstrecken sich vom subarktischen Hokkaido im Norden bis zum subtropischen Okinawa im Süden und empfangen das ganze Jahr über Besucher mit ihren einladenden Landschaften. Entdecken Sie die vielfältige Schönheit und lassen Sie sich auf dem offiziellen Instagram-Account der Nationalparks Japan für Ihre zukünftigen Reisen inspirieren.

Weitere Inhalte für Ihre Artikel und Ideen für Berichte finden Sie im Japan Online Media Center (JOMC)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005276/de/

Contacts:

Mayuko Harada,

Weber Shandwick JNTO Team

media_inquiry@jnto.go.jp