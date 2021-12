Ist es möglich Krankheiten und Verletzungen zu behandeln, indem man das menschliche Gehirn direkt mit einem Computer verbindet? Elon Musks Unternehmen Neuralink arbeitet an genau diesem Konzept und will laut einem Tweet des Gründers 2022 die ersten Tests am Menschen vornehmen.? Das 2016 von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink will 2022 erste Computerchips in menschliche Gehirne einsetzen ? Die Technologie soll bei der Behandlung von Patienten mit schweren Rückenmarksverletzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...