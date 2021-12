Das globale Neujahrsevent 2022 beginnt am 14. Dezember.

Mit aufregenden Neuigkeiten für MMORPG-Fans "MIR4" feiert Wemade das neue Jahr mit einem besonderen Event, das vom 14. Dezember bis 2022 andauert. Die Eröffnung einer neuen Region, Phantasia, und neue Inhaltsaktualisierungen für Boss Raid- und Charakter-NFT-Releases werden am 21. Dezember folgen.

Während des vierwöchigen Events können die Spieler eine Fülle besonderer Belohnungen erhalten, darunter: Epische Challenge Weihrauchbrenner-Box, Wunschsocken (mit Magischer Hof-Tickets, Unerforschter Gipfel-Tickets) und Cordials, die konsumiert werden können, um das Wachstum eines Charakters zu unterstützen. Ab dem 28. Dezember wird es auch eine zweiwöchige Jagdveranstaltung geben. Spieler können Wunschbriefe erhalten, indem sie Monster auf dem MIR-Kontinent jagen und diese von NPCs in der Stadt gegen verschiedene Verbesserungssteine ??und Estatua de Dragón Azul.

Die Veröffentlichung von Phantasia wird ein völlig neues Gebiet des MIR-Kontinents offenbaren. Diese neue Erweiterung wird Felder wie die Phantasia-Wüste, das Ameisenloch, die Provinz Sabuk und den Kerker von Burg Sabuk enthüllen. Die Spieler können eine Vielzahl neu hinzugefügter Quests, Missionen und Anfragen genießen. "MIR4" wird im Rahmen dieses Updates auch das maximale Level-Limit auf 130 erhöhen. Die maximale Stufe der Eroberungsstrukturen wird ebenfalls auf Stufe 17 angehoben wenn der Turm der Eroberung Stufe 17 erreicht, können die Spieler die maximale Stufe 130 für ihre Charaktere erreichen.

Andere neue Inhalte werden aktualisiert, um weiteres Charakterwachstum zu ermöglichen:

Die maximale Konstitutionsstufe wird auf Tier 13 angehoben

Drei Innere Kräfte werden freigeschaltet (Lilanebel-Götterkunst, Nordtiefen-Götterkunst und Krötenhaltung)

Ein neues Mysterium, Bok Yangjeo, wird hinzugefügt

Zusätzliche Inhaltsaktualisierungen für Spieler in einem hohen Level umfassen:

Boss Raid "Verlassener König"

Boss Raid "Scharlach-Feuerdrachen-Nest"

Clanexpedition "Donner-Blaujade-Palast"

Am 21. Dezember wird der Startschuss für eine neue NFT-Börse fallen, an der Charaktere gehandelt werden können. Spieler können Charaktere über Level 60 versiegeln, die einen Power Score von 100.000 oder mehr haben, und sich mit anderen Spielern als NFTs austauschen. Die Spieler werden für das Eigentum an ihren Charakteren anerkannt, für die sie so hart gearbeitet haben, und werden in der Lage sein, einen Spieler-zu-Spieler-Handel über ein sicheres Transaktionssystem in der NFT-Börse durchzuführen.

