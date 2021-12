Der US500 wird am Dienstag nach einem enttäuschenden Start in die Woche wenig verändert in einer engen Spanne von 10 Punkten gehandelt. Am Montag zog sich der Index vor der zweitägigen Sitzung der Fed, die am Mittwoch zu Ende geht, von seinem neuen Rekordhoch zurück. Die Märkte erwarten, dass die US-Notenbank ein schnelleres Tapering ankündigt und eine Zinsanhebung für das nächste Jahr signalisiert, um die stark gestiegene Inflation, die den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hat, einzudämmen. ...

