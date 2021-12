Nachdem das Paar EUR/SGD Anfang letzten Jahres massiv an Wert direkt in den Widerstandsbereich um 1,6308 SGD zugelegt hatte, folgte anschließend eine gut sechs Monate andauernde Seitwärtsphase gestützt durch das 38,2 % Fibo bei 1,5789 SGD. Ende Oktober kam es schließlich zu einem Bruch dieser Unterstützung, es folgten Rücksetzer zurück in den Bereich der Frühjahrestiefs aus 2020 um 1,53 SGD. Dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...