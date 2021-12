Der erste Handelstag der Titel an der SIX ist für den (morgigen) 15. Dezember 2021 geplant.Der Nettoerlös aus dem überzeichneten IPO liegt bei 198 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden 20 Millionen plus eine Aktie zu 10 Franken das Stück ausgegeben, dazu knapp 6,7 Millionen Warrants ...

