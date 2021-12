Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aktivitäten gab es nicht und auch neue Mandate blieben Fehlanzeige, weshalb auch der Sekundärmarkt ohne Impulse blieb, so die Analysten der Helaba.Die Marktsegmente würden sich in ruhigem Fahrwasser befinden, wobei vor allem auch die Covered-Bond-Emittenten wohl mit Spannung auf die EZB-Sitzung warten würden. Weitreichende Entscheidungen zu neuen TLTROs hätten das Potenzial das Funding zu beeinflussen und so die Materialknappheit fortzuführen. Dies habe latent spreadmindernd gewirkt. (14.12.2021/alc/a/a) ...

