Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Die Preisverleihung und die Nacht des Designs für die 8. Chengdu Creativity & Design Week's Golden Panda Tianfu Creative Design Awards 2021 fanden am Abend des 9. Dezember statt. Die bei dieser Veranstaltung verliehenen Preise umfassen fünf Kategorien, nämlich Industrie, Mode, Kulturtourismus, digitaler Bereich und kreatives Raumdesign, sowie drei Sonderpreise für "Orientalische Mode: Chinese Elegant Style", "Happy Tianfu: Gifts from Chengdu" und "New Consumption Scene Design". Insgesamt gibt es 200 preisgekrönte Werke. Im Anschluss an die Preisverleihung wurde sofort eine neue Runde der Golden Panda Tianfu Creative Design Awards gestartet und damit der Beginn der weltweiten Ausschreibung für die Awards 2022 ab dem 1. Januar 2022 eingeläutet. Interessierte, die an diesem Wettbewerb teilnehmen möchten, können sich über folgende Adresse in das Preissystem einloggen https://gptcda.cdcdw.com.cn/. Sie werden qualifiziert, nachdem die von ihnen ordnungsgemäß ausgefüllten Unterlagen genehmigt wurden.Als eine der Hauptaktivitäten der Chengdu Creativity & Design Week ist der von Chengdu ins Leben gerufene Golden Panda Tianfu Creative Design Award eine Auszeichnung für kreatives Design, die internationalen professionellen Standards entspricht. Dieser Preis wird seit 2014 zum achten Mal in Folge verliehen, wobei die Zahl der Einreichungen, der Umfang der Ausschreibung und die internationale Beteiligung von Jahr zu Jahr gestiegen sind. Laut Chengdu New East Exhibition Co.,Ltd, dem Ausrichter des CDCDW, wurden für die Golden Panda Tianfu Creative Design Awards 2021 Beiträge aus mehr als 20 Ländern gesammelt, darunter Italien, Japan, Großbritannien, die USA und Singapur. Insgesamt wurden 5.483 Beiträge in die engere Wahl gezogen, darunter mehr als 800 aus dem Ausland.Chengdu entwickelt seine Kultur- und Kreativwirtschaft mit Nachdruck. Im Jahr 2020 erzielte Chengdu in dieser Branche eine Wertschöpfung von 180,596 Mrd. RMB, was erstmals mehr als 10 % seines BIP ausmacht. Es investierte insgesamt 134,99 Milliarden RMB in Kultur- und Kreativprojekte und zog 2.240 Kultur- und Kreativunternehmen an, die die festgelegte Größe überschritten. Die Chengdu Creativity & Design Week, eine internationale Kultur- und Kreativmarke, die Chengdu etablieren will, wird die Zusammenführung der kreativen Designtalente der Welt in Chengdu weiter fördern und die Stadt dabei unterstützen, den Aufbau einer weltberühmten Kulturstadt und eines internationalen Konsumzentrums zu beschleunigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708007/2021.jpgPressekontakt:Hongyu Yang,782510441@qq.com,+86-15982129030Original-Content von: Chengdu New East Exhibition Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160666/5099185