Der französische Impfstoffentwickler Valneva zeigte in den vergangenen Tagen eine hohe relative Stärke. Insbesondere am Freitag, als die Branchenkollegen allesamt in den Keller rauschten, hielt sich Valneva sehr stabil. Die Aktie scheint die Korrektur von 30 Euro auf 20 Euro zu Monatsanfang mittlerweile abgearbeitet zu haben. Die heutige Schwäche bietet jetzt vielleicht noch einmal eine willkommene Einstiegsgelegenheit…

Denn die mittel- und langfristigen Aussichten für das Unternehmen sind gut. Die Zulassung des Impfstoffs VLA2001 dürfte nur noch eine Frage kurzer Zeit sein und die ersten Liefervereinbarungen sind ebenfalls schon geschlossen. Dabei hat das Valneva-Vakzin als Totviren-Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...