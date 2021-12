Linz (www.anleihencheck.de) - Der Kursverfall der Türkischen Lira (TRY) ist scheinbar nicht zu stoppen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gestern sei beim EUR/TRY-Kurs ein Allzeithoch von 16,44 erreicht worden. Damit habe die Lira in diesem Jahr fast 50% an Wert eingebüßt. Der Druck von Präsident Erdogan auf die Notenbank die Zinsen zu senken habe der Türkei eine Erhöhung der Inflation auf 21% gebracht. In Istanbul liege die jährliche Preissteigerung sogar bei 50%! Als Importland, das noch dazu in Fremdwährungen verschuldet sei, wirke ein Wechselkursverlust doppelt und verteuere damit das tägliche Leben. ...

