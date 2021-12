Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia hat zwar ihre Maßnahmen zur Yield Curve Control vor Kurzem unter dem Druck der Märkte beendet, die Zentralbank sendete aber gleichzeitig überraschend klare Signale, um die bei den Anlegern durchaus vorhandenen Erwartungen, dass die Geldpolitiker in Sydney eine eher zügige Anhebung des traditionellen Leitzinses ins Auge fassen könnten, wieder in den Hintergrund treten zu lassen, so die Analysten der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...