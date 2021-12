or den Notenbanksitzungen in der Europäischen Union und den USA haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt.Paris / London - Vor den Notenbanksitzungen in der Europäischen Union und den USA haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,04 Prozent höher bei 4184 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0,03 Prozent auf 6945 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,34 Prozent zu auf 7256 Zähler. Mit Spannung erwartet werden die...

