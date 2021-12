BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag hat die Ampel-Koalition im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt vor "Finanzjonglierereien" gewarnt. Man müsse die Regierung daran erinnern, "dass gutes Regieren mit Haushaltsklarheit und -wahrheit beginnt", sagte der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Diese Prinzipien sollten nicht gleich im allerersten Schritt über Bord geworfen werden.

Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP will den Energie- und Klimafonds um rund 60 Milliarden Euro aufstocken - und zwar mit Mitteln, die als Kredite bereits genehmigt waren, in diesem Jahr aber nicht mehr gebraucht werden. Das hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag angekündigt.

Dobrindt sagte dazu: "Es ist grundfalsch, dass das Einhalten der Schuldenbremse ab 2023 durch vorgezogene Schulden versucht wird zu erkaufen. Das ist eine große Illusion, eine Finanzillusion, die da für 2023 vorbereitet wird."

Solche "Finanztricks" würden international erkannt. Der CSU-Politiker warnte: "Wenn diese Finanzjonglierereien in Deutschland in Europa Nachahmer finden, dann gefährdet das in ganz Europa die Finanzstabilität und natürlich den Stabilitäts- und Wachstumspakt."/sk/DP/mis