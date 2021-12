Linz (www.anleihencheck.de) - Inflationswerte von 4,2% und eine entsprechende Markterwartung auf bald steigende Zinsen haben Ende November zu EUR/GBP Kursen unter 0,8400 geführt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Ausbreitung der neuen Corona Variante dürfte eine mögliche Zinserhöhung auf zumindest Februar 2022 verschieben. Daran würden auch die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise mit einer Erwartung von 4,8% nichts ändern. Somit sollte sich der EUR/GBP Aufwärtstrend Richtung 0,8600 weiter fortsetzen. (14.12.2021/alc/a/a) ...

