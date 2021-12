Heute bzw. morgen werden wir uns an die Börsenotierten wenden, weil wir nach den 250-Jahr-Feiern der Wiener Börse das Jahr 2022, also das Jahr 251, als "Jahr des Sekundärmarkts" ausrufen werden. So wird es wohl schon ab Ende Jänner möglich sein, dass sich AktionärInnen, Mitarbeiter-, Freund- und InteressentInnen der Unternehmen für ein tägliches Zusammenfassungsmail zur Aktie nach Marktschluss anmelden können. Gerade in der Valneva-Community würde es hierfür grosses Interesse geben, hören wir. Dieses Anlegerservice wird zB für alle unsere PIR-Partner 2022 free sein und eine nette Dienstleistung für die eigenen Fans. Diese Partner sind bereits fix: https://boerse-social.com/matrix/tree/pir . Alle Partner sind auch for ...

