NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Daimler von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 70 Euro gesenkt. Das Management von Mercedes sei nach wie vor erstklassig, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die herausfordernde Vergleichsbasis für die Ergebniskennziffern des Autobauers, die sehr hohen Konsensschätzungen, steigende Zinsen und die wahrscheinliche Umkehrung des Preismixes deuteten jedoch darauf hin, dass das Risiko-Ertragsverhältnis durchwachsen sei./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007100000