Die Spaß-Kryptowährung Dogecoin trotzt der trüben Stimmung an Krypto-Gesamtmarkt und klettert am Dienstag in der Spitze um fast 30 Prozent nach oben. Auslöser für den Kurssprung sind - wieder einmal - Aussagen von Tesla-Chef und Dogecoin-Fan Elon Musk.Der hatte am Mittag via Twitter angekündigt, dass Tesla bei ausgewählten Merchandise-Artikel künftig Zahlungen mit Dogecoin akzeptieren wird. Nachdem Bitcoin-Zahlungen für Fahrzeuge und Dienstleistungen des E-Auto-Pioniers kurz nach deren Einführung ...

