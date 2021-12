Das Bundesland will damit von den ambitionierteren Photovoltaik-Ausbauzielen der neuen Bundesregierung profitieren und die eigenen Klimaschutzziele vorantreiben. Die Neuregelung gilt nun unbefristet und bezieht auch Ackerflächen mit ein.Rheinland-Pfalz passt seine Verordnung für die Nutzung von Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Ausschreibungen an. Dabei will das Bundesland von den ambitionierteren Ausbauzielen der Ampel-Bundesregierung profitieren, die bis 2030 eine installierte Photovoltaik-Leistung von 200 Gigawatt in Deutschland anstrebt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...