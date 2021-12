Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung ist eines der wichtigsten Ereignisse der Woche, so die Experten von XTB.Die US-Notenbank werde morgen um 20:00 Uhr ihre nächste geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Da es sich um eine vierteljährliche Sitzung handle, werde eine neue Reihe von Wirtschaftsprognosen und Zinsprognosen veröffentlicht. Außerdem werde erwartet, dass die US-Notenbank eine Beschleunigung des Tempos der Rückführung des QE-Programms ankündige. Die jüngsten Daten aus den USA seien solide gewesen, und die FED könnte sich nun stärker darauf konzentrieren, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Sollte die FED die Markterwartungen erfüllen und das Tempo der Anleihekäufe weiter reduzieren, dürfte der Dot-Plot-Chart schnellere Zinserhöhungen anzeigen, was zu einer Neubewertung an den Märkten führen könnte. ...

